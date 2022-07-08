Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Общество
У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Армия
ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

Tesla загорелась на парковке ТРК на юго-востоке Москвы

0
Фото: REUTERS/Lucas Jackson
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобиль Tesla загорелся на парковке торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Нижегородском районе Москвы. Об этом источник в экстренных службах города сообщил в пятницу, 8 июля.

«На парковке торгово-развлекательного комплекса по адресу: Михайловский проезд, д. 1, стр. 1, загорелся автомобиль Tesla. Площадь возгорания составила 2 кв. м», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Никто не пострадал в результате инцидента, пишет «Москва 24». Подробности происшествия выясняются.

4 июля автомобиль Tesla столкнулся с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде в Москве, сообщает телеканал «360». В МВД заявили, что в результате ДТП пострадал водитель такси, его доставили в медучреждение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022