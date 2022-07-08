Tesla загорелась на парковке ТРК на юго-востоке Москвы

Автомобиль Tesla загорелся на парковке торгово-развлекательного комплекса (ТРК) в Нижегородском районе Москвы. Об этом источник в экстренных службах города сообщил в пятницу, 8 июля.

«На парковке торгово-развлекательного комплекса по адресу: Михайловский проезд, д. 1, стр. 1, загорелся автомобиль Tesla. Площадь возгорания составила 2 кв. м», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

Никто не пострадал в результате инцидента, пишет «Москва 24». Подробности происшествия выясняются.

4 июля автомобиль Tesla столкнулся с машиной такси Skoda Octavia в Огородном проезде в Москве, сообщает телеканал «360». В МВД заявили, что в результате ДТП пострадал водитель такси, его доставили в медучреждение.