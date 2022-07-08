СМИ сообщили о планах двоих немецких солдат взорвать Крымский мост

Двое солдат Вооруженных сил Германии планировали взорвать Крымский мост с помощью похищенного оборудования. Об этом 6 июля рассказала немецкий журнал Stern.

По данным издания, двое военнослужащих вместе с еще 10 подельниками с прошлого года совершали кражи взрывчатки и оборудования в военных частях на территории Шлезвиг-Гольштейна.

В ночь на 22 мая мужчины попытались проникнуть на базу водолазов в Эккернферде, однако они были арестованы. Задолго до этого за ними уже была установлена слежка, а их телефоны прослушивались.

Было установлено, что военные собирались после очередной кражи собирались выехать с похищенным оборудованием в регион и взорвать Крымский мост, чтобы отрезать российскую армию в Крыму от снабжения. Также они намеревались продать часть оборудования.

7 июля американское издание The Drive сообщило, что украинским военным едва ли удастся совершить удар по Крымскому мосту. Журналисты отметили, что объект прикрывают системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Ранее, 28 июня, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка посягнуть на Крым может обернуться военным конфликтом с Россией.

До этого, 15 июня, генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что целью номер один для ударов является Крымский мост. Такой выбор, по его словам, обусловлен тем, что этот объект является «путем подтягивания резервов».

Сведения о намерениях украинских военных нанести удар по Крымскому мосту поступали и ранее. Так, 6 мая представитель национальных вооруженных сил (НВС) Латвии капитан Янис Слайдиньш сообщил о том, что Украина вынашивала планы по нанесению удара по этой транспортной артерии 9 мая. Необходимость этого шага он обосновал якобы использованием моста в военных целях и необходимостью поднять моральный дух Украины.

Угрозы нанести ущерб Крымскому мосту высказывали и другие государственные служащие Украины. В частности, 21 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире радиостанции НВ заявил, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому РФ перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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