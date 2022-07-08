На МКАД произошло ДТП с участием девяти автомобилей

В Москве на МКАД произошло ДТП с участием девяти машин. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 38-м км внешней стороны МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского, отмечает телеканал «360». Предварительно установлено, что в результате аварии никто не пострадал.

ДТП, по данным ведомства, произошло из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, который ехал по крайней правой полосе.

Движение на участке МКАД, где произошло ДТП, оказалось сильно затруднено, отмечает REGNUM. В настоящее время движение затруднено на участке протяженностью 7,2 км, уточняет сайт aif.ru.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», проезжую часть уже освободили, но движение все еще затруднено. Водителям посоветовали планировать поездки заранее.

В марте в Госавтоинспекции назвали самый опасный вид аварий на МКАД. По данным ведомства, самым опасным видом дорожных аварий на МКАД является наезд на стоящие транспортные средства.

В ГИБДД посоветовали автомобилистам, в случае поломки автомобиля на МКАД, постараться доехать до более безопасного места — аварийных карманов или обочины дороги. Не выходя на дорогу, набрать номер «112» и попросить о помощи.