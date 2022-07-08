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Представитель ЦБ РФ рассказал о способах борьбы с мошенничеством

Представитель ЦБ РФ Лях: сервис «Знай своего клиента» помогает банкам выявить подозрительные финансовые операции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Недавно запущенный сервис «Знай своего клиента» помогает банкам выявить подозрительные финансовые операции. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил директор департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях в ходе круглого стола на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в пресс-центре МИЦ «Известия».

Он отметил, что данная платформа была запущена 1 июля. Она помогает выявить операции, относящиеся к подозрительными, также в ней содержится информация о нелегальных субъектах финансовой деятельности.

Платформа помогает финансовым и кредитным организациям формировать систему, чтобы предотвращать операции физических лиц с нелегальными мошенническими схемами.

«[Это] cистема, которая работает в кредитных организациях и позволяет им оперативно оценивать риски клиентов и контрагентов между собой. Она ставит определенный риск-фактор, который позволяет предупредить финансовую организацию, что ее клиенты — физические лица начинают переводить деньги нелегальной организации», — рассказал Лях.

Таким образом, банк может поставить блокировку на подозрительную операцию.

Лях подчеркнул, что финансовая организация самостоятельно проводит проверку, и не звонит физическим лицам, чтобы сообщить о блокировке операции.

Он также рассказал, что в первом полугодии в России наблюдается рост по количеству субъектов нелегальной деятельности. Так, зафиксирован рост в три раза по направлению нелегального кредитования — в основном за счет нелегального кредитования в формате онлайн. Также определенные тенденции роста есть по финансовым пирамидам.

14 июня ЦБ предложил механизм самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам. По данным регулятора, граждане смогут самостоятельно обезопасить себя от ситуации, когда на их имя оформляют кредит или заем. Для этого необходимо зафиксировать в своей кредитной истории специальный запрет, который позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан.

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