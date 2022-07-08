Песков пояснил слова Путина о том, что «Россия еще ничего не начинала»

Президент России Владимир Путин, заявив накануне о том, что «Россия еще ничего не начинала, а если на Западе хотят ее победить — пусть попробуют», апеллировал к тем заявлениям, которые сейчас звучат из Киева. Так пояснил слова главы государства, сказанные им во вступительном слове на встрече с представителями думских фракций, 8 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из Киева, о том, что он будет на поле боя двигаться до победы. Таким образом, Путин напомнил, что потенциалы [России и Украины] — несоизмеримы», — отметил Песков.

Как пояснил пресс-секретарь президента России, Путин также имел в виду, что потенциал России настолько велик, что в спецоперации по защите Донбасса используется лишь его незначительная часть.

«А также и то, что эти заявления западников — абсурдны и добавляют горя для украинского народа», — добавил представитель Кремля.

Накануне президент России заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. Как указал российский лидер, «все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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