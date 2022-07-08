Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Общество
У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Армия
ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon
Сюжет:

Песков пояснил слова Путина о том, что «Россия еще ничего не начинала»

0
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин, заявив накануне о том, что «Россия еще ничего не начинала, а если на Западе хотят ее победить — пусть попробуют», апеллировал к тем заявлениям, которые сейчас звучат из Киева. Так пояснил слова главы государства, сказанные им во вступительном слове на встрече с представителями думских фракций, 8 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Глава государства апеллировал к тем заявлениям, которые звучат из Киева, о том, что он будет на поле боя двигаться до победы. Таким образом, Путин напомнил, что потенциалы [России и Украины] — несоизмеримы», — отметил Песков.

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

Как пояснил пресс-секретарь президента России, Путин также имел в виду, что потенциал России настолько велик, что в спецоперации по защите Донбасса используется лишь его незначительная часть.

«А также и то, что эти заявления западников — абсурдны и добавляют горя для украинского народа», — добавил представитель Кремля.

Накануне президент России заявил, что Россия в специальной военной операции на Украине еще не начала показывать, на что способна. Как указал российский лидер, «все должны знать, что мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022