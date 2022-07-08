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Большинство россиян оценили свой уровень финграмотности как средний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Большинство — 62% россиян — оценивают свой уровень финансовой грамотности на среднем уровне, говорится в исследовании платформы «Финуслуги» (проект Московской биржи), который появился в распоряжении редакции «Известий» в пятницу, 8 июля.

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В то же время 26% респондентов считают себя финансово грамотными, выступая также для своего окружения экспертами в финансовых вопросах. В низком уровне таких знаний признались 12% опрошенных: они рассказали, что мало знают о финансовых инструментах и считают эту тему слишком сложной.

Высокий уровень финграмотности преимущественно отмечала молодежь в возрасте от 25 до 34 лет. При этом россияне старше 45 лет рассказали, что предпочитают, чтобы им кто-то разъяснял и подсказывал в решении финансовых вопросов.

В оценках собственных знаний мужчины чаще женщин отмечали свои знания в финансах как высокие: 31% против 21% соответственно. Результаты исследования свидетельствуют, что большинство граждан в финансовых вопросах рассчитывают только на себя и изучают информацию о финуслугах только при необходимости. При этом две трети опрошенных используют специальные приложения для контроля и управления деньгами. Среди респондентов оказалось 34%, тех кого «сложность финансовых услуг и продуктов нервирует и раздражает».

Управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин отметил, что всего в исследовании, проведенном в первом полугодии 2022 года, приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Замеры уровня финграмотности населения проводятся биржой впервые.

Ранее в этот же день руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева в ходе круглого стола на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказала, что люди в России становятся более финансово грамотными. Так, 60% граждан говорят уверенное «нет» мошенникам, рассказала она. По ее словам, Москва и Санкт-Петербург лидируют по обращениям граждан о мошенничестве. Самым популярным способом обмана является телефонный звонок — это 50% всех получаемых жалоб людей, подчеркнула эксперт.

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