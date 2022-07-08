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Профессор Университета Токио Сузуки отреагировал на убийство Абэ

Профессор Университета Токио Сузуки про Абэ: убийство политика является очень необычной вещью для Японии
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Убийство политика является очень необычной вещью для Японии. Так прокомментировал покушение на бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ профессор Университета Токио Казуто Сузуки 8 июля в комментарии «Известиям». Синдзо Абэ был великим государственным деятелем, и Японии его будет не хватать, заметил ученый.

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«Его будут помнить, как самого продолжительного премьер-министра, который тщетно пытался изменить Конституцию. Тем не менее, он был довольно эффективен в международных делах, особенно, если вспомнить его дружбу с [экс-президентом США] Дональдом Трампом», — указал Сузуки.

Профессор также напомнил о том, что Абэ запомнится как человек, который предложил идею создания «Индо-Тихоокеанского региона» и создания коалиции стран-единомышленников в формате «четверки» QUAD. Однако, тем не менее, за свою политическую карьеру, отметил ученый, экс-премьер-министру Японии так и не удалось добиться дружбы с Российской Федерацией.

«Но у него есть и плохое наследие — безуспешные попытки добиться дружбы с Владимиром Путиным для изменения позиции России по территориальному вопросу», — отметил Сузуки.

Ранее в пятницу СМИ сообщили о смерти Синдзо Абэ, который скончался в больнице на 68-м году жизни, после того, как на него было совершено покушение во время уличного выступления. По информации сотрудников полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. По данным NHK, он заявил полиции, что был «недоволен бывшим премьер-министром Абэ и стремился его убить».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на покушение Абэ, назвав покушение на бывшего главу государства «актом терроризма, которому нет и не может быть оправдания».

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

28 августа 2020 года Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.

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