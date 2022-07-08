Штрафы за прослушивание музыки могут ввести в метро Нижнего Новгорода

В Нижегородской области вынесли на общественное обсуждение законопроект об изменениях в Кодекс об административных правонарушениях. Власти предлагают штрафовать граждан за прослушивание музыки в общественном транспорте, в том числе метро, без наушников.

Также поправки касаются провоза животных. Законопроект предлагает ограничить транспортировку мелких питомцев и птиц без клеток. Крупные собаки могут находиться в транспорте только в наморднике и с поводком. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Отдельные поправки затрагивают электросамокаты. Законопроект ограничивает перемещение на таком транспорте по станциям и в переходах метрополитена. Также власти намерены ввести штраф за пачкающую и неприятно пахнущую одежду пассажиров.

Сумма штрафов за указанные нарушения составит от 500 до 2 тыс. рублей.