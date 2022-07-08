Украинские политики пришли в ярость после решения, которое стало настоящим подарком для президента России Владимира Путин. Об этом сообщает Daily Express.

Ранее, в пятницу, в Европарламенте прошло голосование, по итогам которого было принято решение о расширении таксономии Евросоюза.

Она представляет собой классификатор, который определяет, какие проекты в сфере энергетики могут рассчитывать на дополнительное финансирование и поддержку. В него внесли природный газ и атомную энергетику.

«Украина пришла в ярость, когда ЕС вручил огромный подарок Путину», — говорится в сообщении.

Автор материала Энтони Ашкеназ считает, что Европа будет уделять больше внимания развитию газовой и атомной энергетики, что будет на руку России, так как регион станет еще более зависимым от ее энергоносителей.

При этом подчеркивается, что Германия, которая получает треть своего газа из России, потребовала, чтобы этот ресурс включили в таксономию, а это означает, что Берлин может продолжать отправлять Москве миллиарды.

В то же время Австрия и Люксембург, два противника атомной энергетики, пообещали оспорить результаты голосования Европарламента в суде, резюмировалось в статье.

3 июля президент Чехии Милош Земан заявил, что полный отказ Евросоюза в обозримой перспективе от ископаемых источников энергии и переход исключительно на «зеленую» энергетику — утопия. По мнению президента, Чехия должна противостоять попыткам запретить в ЕС использование атомной энергии.

27 марта сообщалось, что антироссийские санкции США и их союзников в Евросоюзе (ЕС) привели к тому, что западные страны сами попали в ловушку, которую готовили для России.

По мнению The Guardian, сегодняшняя модель глобализации представляет собой паутину, в которой страны могут поймать друг друга в ловушку. При этом подчеркивается, что Россия сможет разработать новые технологии и благодаря им вырваться из «геополитической клетки».

Очередные санкции Запада последовали после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе.

Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день документы были ратифицированы.

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