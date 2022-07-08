Euro NCAP провела краш-тесты новых автомобилей

Европейская независимая организация Euro NCAP провела серию краш-тестов для новых автомобилей с целью протестировать их пассивную безопасность. В испытаниях приняли участие автомобили BMW, Cupra, Kia, Toyota, Alfa Romeo и Mercedes-Benz, сообщил газета «Коммерсантъ».

По результатам проведенных краш-тестов большинство автомобилей смогли набрать пять звезд безопасности. Самой безопасной, получившей рейтинг пять звезд, стал автомобиль Cupra Born. Безопасность для взрослых пассажиров у машины оценена в 93%, безопасность детей в 89%. Дружелюбной оказалась машина к пешеходам. Этот показатель оценен в 73%.

Некоторое разочарование у экспертов вызвал электрический лифтбек BMW i4, который получил лишь четыре звезды безопасности. Его системы активной безопасности заработали 87%.

Еще одной моделью, набравшей четыре звезды. Стала Toyota Aygo X. Безопасность компактной машины для взрослых пассажиров и детей оценена в 78%. Пешеходов, (в случае наезда) — в 74%. Эффективность работы электронных помощников оценили в 81%.

8 июля «Известия» сообщили о том, что комплектации новых автомобилей под маркой «Москвич» могут быть аналогичны составляющим китайского кроссовера JAC для российского рынка.