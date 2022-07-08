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Проактивный пацифист: каким мир запомнит Синдзо Абэ

Что успел сделать экс-премьер Японии
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: REUTERS/Toru Hanai
В Японии во время уличного выступления в городе Нара убит экс-премьер Синдзо Абэ. Каким его запомнит человечество — в фотогалерее «Известий»
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: wikipedia.org
Семья Абэ в 1956 году: двухлетний Синдзо на руках у матери, его старший брат Хиронобу на руках у отца
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: Getty Images/Junko Kimura
Новоизбранный президент Либерально-демократической партии Синдзо Абэ на пресс-конференции после выборов в штаб-квартире партии, за 6 дней до утверждения на посту премьер-министра. Он стал самым молодым главой кабинета Японии со времен Второй мировой войны
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Фото: REUTERS/Issei Kato
Премьер в декабре 2014-го, во время официального страта предвыборной кампании после роспуска нижней палаты парламента. Это решение он принял для того, чтобы получить мандат доверия на проведение своей экономической и финансовой политики
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: REUTERS/File Photo
Премьер Синдзо Абэ слушает доклад ответственного за ликвидационные и демонтажные работы на АЭС «Фукусима-дайити» Акиры Оно
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Фото: REUTERS/Yuya Shino/File Photo
В 2013-м Абэ помог Токио получить право провести Олимпиаду. Он убедил членов МОК, которые были обеспокоены близостью поврежденной АЭС, что это место абсолютно безопасно
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В 2018-м Абэ принял учатие во вручении олимпийской чемпионке Пхёнчхана по фигурному катанию Алине Загитовой щенка породы акита-ину, о котором она мечтала
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: Getty Images/Kazuhiro Nogi
Приветственная речь Абэ во время восшествия на престол нового императора Нарухито в 2019-м
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: REUTERS/The Yomiuri Shimbun/Kaname Yoneyama
В январе 2019-го Абэ прибыл в Россию и провел с российским президентом в том числе очередные переговоры о перспективах заключения мирного договора, которое так и не состоялось после Второй мировой войны
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: Getty Images/Tomohiro Ohsumi
С папой римским Франциском во время его визита в Японию в 2019 году
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Скончался бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Nishimura
Через несколько часов после покушения на экс-премьера японцы уже читали экстренные выпуски местной прессы с сообщением о случившемся
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