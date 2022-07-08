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Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
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Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Бундестаг ФРГ одобрил законопроект о ратификации присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Бундестаг Германии поддержал в пятницу, 8 июля, законопроект, позволяющий ратифицировать присоединение Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

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Законопроект поддержали социал-демократическая партия Германии, партия «зеленых» и Свободная демократическая партия. Законопроект также одобрили оппозиционные Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы и «Альтернатива для Германии», где только двое воздержались.

Против выступили депутаты от Левой партии.

6 июля парламент Эстонии ратифицировал соглашение о вступлении Хельсинки и Стокгольма в НАТО. За день до этого протоколы о вхождении в альянс северных республик подписала Канада.

5 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс ускорить процесс ратификации протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, чтобы обеспечить их скорейший прием в военно-политический блок. В тот же день министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран-членов альянса подписали протоколы о вступлении новых государств в НАТО.

Процесс ратификации вступления этих двух стран в НАТО запустили в Германии 1 июля. Его инициировал кабинет министров ФРГ.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил в беседе с «Известиями», что Россия будет вынуждена реагировать на присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

По словам депутата, в случае появления у российских границ новых военных баз Североатлантического альянса, естественно, РФ ответит соответствующим образом. Такой выбор сделали Хельсинки и Стокгольм, им теперь с этим жить, добавил парламентарий.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая.

В Кремле назвали НАТО «достаточно агрессивным блоком», в связи с чем российское Минобороны разрабатывает планы на чрезвычайные ситуации на западных границах страны в ответ на новую стратегическую концепцию альянса. Президент России Владимир Путин еще 16 мая отметил, что расширение альянса носит искусственный характер. Он подчеркнул, что делается это в интересах внешнеполитических целей США.

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