Ортодонт назвал подходящий возраст для установки детям брекетов

Врач-ортодонт международного класса Андрей Опарин рассказал о плюсах и минусах при установке брекетов в раннем возрасте.

В беседе с «Газетой.Ru» 7 июля он отметил, что брекеты устанавливают только после того, как поменялись зубы, — при постоянном полном прикусе. Период этот начинается с 12 лет.

Между тем врач уточнил, что если ребенку установили брекеты в возрасте 10 лет по медицинским показаниям, то это будет оправдано, а к 12–13 годам он уже закончит ортодонтическое лечение.

«Прежде всего, это может происходить при ранней смене или удалении молочных зубов. В данном случае брекет клеится на отдельные зубы. Но надо понимать, что эта система ставиться не для эстетики, а для создания условий правильного прорезывания остальных зубов. Так как зубы во фронтальном разделе могут начать двигаться после лечения, когда будут вырастать клыки или премоляры», — объяснил стоматолог.

Он также рассказал, что 12 лет специалисты работают над созданием условий расширения челюстей, для этого используются специальные аппараты, отмечает сайт kp.ru.

4 июля Опарин развеял миф, согласно которому брекеты нужны только детям и подросткам, а выровнять зубы можно только в юности. По словам врача, возраст никаким образом не влияет на возможность двигать зубы.

В конце апреля врач-диетолог Наталья Денисова рекомендовала употреблять твердые сорта сыра для профилактики остеопороза и защиты зубов от кариеса. В беседе с агентством городских новостей «Москва» она уточнила, что регулярное употребление твердых сортов сыра способствует укреплению костей у детей и молодых людей, а также профилактике остеопороза у пожилых, благодаря содержащимся в сыре кальцию, белку, магнию, цинку и витаминам A, D и K.