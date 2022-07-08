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Полковник юстиции рассказал о наиболее частых схемах мошенничества в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мошенники под различными предлогами переводят денежные средства потерпевшего на подконтрольный счет с помощью различных схем. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил врио заместителя начальника Управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Роман Бубнов в ходе круглого стола на тему: «Финансовые мошенничества: новые схемы обмана и способы противодействия» в пресс-центре МИЦ «Известия».

Он подчеркнул, что борьба с хищениями денег граждан в последние годы является одним из приоритетных направлений в деятельности сотрудников МВД. В структуре ведомства созданы специализированные подразделения по борьбе с киберпреступностью, что приносит результаты. Так, итоге работы за 2021 год темпы роста по IT преступности удалось снизить до 1,5%.

По словам Бубнов, часто используются такие методы как звонок от сотрудника банка, например, для активации бонусной программы. Помимо этого, мошенники звонят от имени сотрудников правоохранительных органов под предлогом незаконного освобождения от уголовной отвественности родственников, которые якобы попали в ДТП и так далее.

Также может быть использован звонок от имени близкого родственника, которому срочно нужна финансовая помощь, кроме того, используется размещение в социальных сетях липовых объявления о продаже товаров по заниженной стоимости.

«Вам могут позвонить и предложить взять кредит по заниженной ставке или позвонить и предложить перевести деньги на безопасные счета», — рассказал Бубнов.

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