Мусульмане в России празднуют Курбан-байрам

В субботу, 9 июля, мусульмане начинают праздновать Курбан-байрам. О том, как принято отмечать этот праздник, а также о его значении и истории «Известиям» рассказала культуролог Наталия Зинович.

«Курбан-байрам — это один из главных мусульманских праздников, в мусульманских странах этот день является официальным выходным. Постоянной даты нет, так как Курбан-байрам отмечается через 70 дней после Ураза-байрама — окончания поста. В этом году он выпадает на 9 июля. Отмечается он три дня, чтобы мусульмане успели навестить своих родных и близких, кроме того, в этот день принято угощать всех людей и давать милостыню», — отметила она.

По словам специалиста, Курбан-байрам — это день жертвоприношения.

«Согласно Корану, у пророка Ибрахима долго не было детей, сын у него родился в 86 лет. Во сне Аллах попросил принести его в жертву. Ибрахим не мог перечить Богу и готов был это сделать, но Аллах остановил Ибрахима и сказал, что это была проверка. В жертву был принесен баран, что делают и по сей день. На месте, где это произошло, возвели Мекку — центр паломничество ислама. Эта история показывает суть Курбан-байрама — чтобы стать ближе к Богу, не нужны человеческие жертвы, нужно быть добрым и помогать ближним», — продолжила рассказ Зинович.

Она отметила, что традиционно мусульмане начинают подготовку к празднику за 20 дней. За это время они не бреются, не стригутся и не надевают новую одежду.

«В день праздника после молитв верующие закалывают барана. Готовят его по-разному, стол должен быть большим, обязательно десерты, запрещается алкоголь. Большую часть еды отдают бедным, друзьям, знакомым, соседям и небольшую часть оставляют себе», — добавила культуролог.

Подробнее о традициях и истории Курбан-байрама, а также о том, что запрещено делать мусульманам в этот день, можно прочитать в материале «Известий». Кроме того, читатели сайта могут ознакомиться с программой празднования Курбан-байрама в Москве в 2022 году.