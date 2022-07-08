Для москвичей и туристов подготовили новые маршруты по ВДНХ

На ВДНХ составили 10 новых тематических пешеходных маршрутов. Одни пройдут по центральной части выставки с павильонами, фонтанами и музеями, другие — по отдаленным уголкам парка, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Прогулки будут интересны и тем, кто уже не раз бывал на территории выставки, и тем, кто посетит ее впервые. Всего подготовлено 10 экскурсий. Одни посвящены достопримечательностям и архитектуре, другие познакомят с отдаленными уголками паркового ансамбля, где можно отдохнуть на природе и увидеть редкие растения», — отметила вице-мэр.

Маршрут «Цветочный» пройдет по самым живописным местам ВДНХ. Он начинается от северного розария рядом с большой прогулочной аллеей. К примеру, там растет чайно-гибридная роза «Золотая осень», которую вывели российские селекционеры. Затем можно пройти к сиреневому саду на территории ландшафтного парка, а после — к системе цветников «Большая картина полей» с редкими растениями.

Узнать о сельской жизни и увидеть более 100 видов животных предлагается на маршруте «Природный», который начинается с «Городской фермы». Затем стоит перейти к каскаду Каменских прудов, где есть пляж с понтонами и площадками для отдыха. Завершается прогулка на экотропе в ландшафтном парке.

Для детей также подготовили специальный маршрут. Отправная точка — интерактивный Театр сказок, который примечателен тем, что зрители могут влиять на сюжет спектакля. Следующая остановка — детская площадка «Космос, где установлены игровые модели космических аппаратов, например грузовой корабль «Прогресс», ракета-носитель «Восток», искусственный спутник Земли и луноход. После игр гостей ждут в «Лаборатории мороженого», где им покажут процесс производства и дадут поучаствовать в приготовлении десертов.

Маршрут «Национальный колорит» познакомит посетителей с культурой разных стран и блюдами их кухни. Прогулка начнется у фонтана «Дружба народов». Затем гости отправятся к павильону «Армения», где проходят тематические вечера и праздники, и к павильону «Казахстан», где посетителей познакомят с образцами искусства, достижениями народного хозяйства и промышленности. Конечный пункт — выставочно-торговый центр Республики Азербайджан, где сохранились интерьеры 1939 года.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.