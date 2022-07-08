Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Общество
У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Армия
ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

Для москвичей и туристов подготовили новые маршруты по ВДНХ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На ВДНХ составили 10 новых тематических пешеходных маршрутов. Одни пройдут по центральной части выставки с павильонами, фонтанами и музеями, другие — по отдаленным уголкам парка, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Прогулки будут интересны и тем, кто уже не раз бывал на территории выставки, и тем, кто посетит ее впервые. Всего подготовлено 10 экскурсий. Одни посвящены достопримечательностям и архитектуре, другие познакомят с отдаленными уголками паркового ансамбля, где можно отдохнуть на природе и увидеть редкие растения», — отметила вице-мэр.

Маршрут «Цветочный» пройдет по самым живописным местам ВДНХ. Он начинается от северного розария рядом с большой прогулочной аллеей. К примеру, там растет чайно-гибридная роза «Золотая осень», которую вывели российские селекционеры. Затем можно пройти к сиреневому саду на территории ландшафтного парка, а после — к системе цветников «Большая картина полей» с редкими растениями.

Узнать о сельской жизни и увидеть более 100 видов животных предлагается на маршруте «Природный», который начинается с «Городской фермы». Затем стоит перейти к каскаду Каменских прудов, где есть пляж с понтонами и площадками для отдыха. Завершается прогулка на экотропе в ландшафтном парке.

Для детей также подготовили специальный маршрут. Отправная точка — интерактивный Театр сказок, который примечателен тем, что зрители могут влиять на сюжет спектакля. Следующая остановка — детская площадка «Космос, где установлены игровые модели космических аппаратов, например грузовой корабль «Прогресс», ракета-носитель «Восток», искусственный спутник Земли и луноход. После игр гостей ждут в «Лаборатории мороженого», где им покажут процесс производства и дадут поучаствовать в приготовлении десертов.

Маршрут «Национальный колорит» познакомит посетителей с культурой разных стран и блюдами их кухни. Прогулка начнется у фонтана «Дружба народов». Затем гости отправятся к павильону «Армения», где проходят тематические вечера и праздники, и к павильону «Казахстан», где посетителей познакомят с образцами искусства, достижениями народного хозяйства и промышленности. Конечный пункт — выставочно-торговый центр Республики Азербайджан, где сохранились интерьеры 1939 года.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022