Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года

Курс евро к доллару опустился к уровням 20 летней давности. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже в пятницу, 8 июля.

Так, курс евро впервые с декабря 2002 года опустился ниже 1,01 к доллару. По состоянию на 10:44 мск курс евро к американской валюте снижался до 1,0081 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0159.

5 июля курс доллара превысил 58 рублей впервые с 14 июня, курс евро — 59 рублей впервые с 20 июня.

В тот же день ведущий аналитик Bitzlato Алексей Михайлов объяснил, почему рубль начал терять в цене относительно доллара и евро. Он указал, что в течение этой недели в правительстве проходит ряд совещаний, по итогам которых будут приниматься конкретные шаги по достижению сбалансированного курса отечественной валюты.

И в зависимости от того, какие заявления будут сделаны в правительстве и Минфине, стоит ожидать либо закрепления курса доллара на уровне около 60 рублей, либо роста до уровня 64–65 рублей до конца недели.

До этого, 28 июня, курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года.

23 июня директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев высказал предположение, что страны Евросоюза могут ввести полный запрет на ввоз наличных евро в Россию. По его словам, в таком случае всё равно останутся возможности ввоза валюты через третьи страны.