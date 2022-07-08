Определены финалисты премии «Новатор Москвы»

В финал ежегодного конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» вышли 36 инновационных проектов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, все финалисты прошли трехнедельную образовательную программу, во время которой профессиональные наставники готовили их к заключительному этапу конкурса.

Всего организаторы получили более тысячи заявок — вдвое больше, чем в 2020 году, когда его провели впервые. «Из них 630 подали коллективы, еще 454 поступило от индивидуальных разработчиков. Самыми популярными направлениями стали «Общественные проекты», «Медицина и фармацевтика» и «Промышленность»», — рассказала Сергунина.

Оценивать разработки будет жюри, куда вошли отраслевые специалисты, инвесторы, потенциальные коммерческие заказчики и представители органов власти, уточнил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Призеров определят в трех номинациях: «Проект будущего» — для идей на начальной стадии; «Меняющие реальность» — для проектов, которые готовят к выходу на рынок; «Лидеры инноваций» — для разработок, уже приносящих прибыль. В каждой номинации есть по шесть направлений, включая медицину и фармацевтику, транспорт и логистику, экологию, общественные проекты, благоустройство и строительство, промышленность.

Одним из финалистов стала команда, которая создала для экстренных служб систему бесконтактного доступа на территорию жилых комплексов или в подъезды домов. Бригады скорой помощи или пожарные могут сами открыть шлагбаум или дверь в подъезд с помощью приложения в смартфоне, содержащего цифровые ключи.

Также в последний этап конкурса вышел коллектив, который работает над технологией машинного радиозрения, позволяющей распознавать объекты через светонепроницаемые преграды при дальности на открытом пространстве до 300 м. Это может применяться во всех видах беспилотного транспорта и охранных системах.

Среди других финалистов — решение по созданию биоразлагаемой одноразовой посуды из возобновляемого растительного сырья, браслет для остановки кровотечений после внутрисосудистых операций, проект коммуникатора для людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи (с помощью устройства они могут говорить синтезированным голосом и слышать собеседника).

Авторы 18 разработок станут победителями и получат денежные призы в размере от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. За вторые места предусмотрены вознаграждения от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.