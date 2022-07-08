Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию

Полузащитник московского ФК «Спартак» Кристофер Мартинс вернулся в Россию. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» в пятницу, 8 июля.

Как рассказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов, в ближайшее время 25-летний люксембуржец пройдет медосмотр и присоединится к красно-белым в Санкт Петербурге.

В минувшем сезоне Мартинс забил один гол и сделал три результативных передачи в 13 матчах за столичный клуб. Соглашение Мартинса с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

В субботу, 9 июля, «Спартак» проведет встречу с «Зенитом» в матче за Суперкубок России, игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в 19:00, сообщает сайт kp.ru. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны, напоминает RT.

Как отмечает REGNUM, из-за предстоящего матча режим работы станции «зеленой» ветки Петербургского метрополитена «Зенит» на Крестовском острове временно изменят 9 июля. С 16:00 до 21:00 станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров для обеспечения порядка. Жителей и гостей города призвали заранее планировать маршруты поездок.

22 июня «Спартак» объявил, что примет участие в матче за Суперкубок России по футболу против «Зенита», несмотря на то что недоволен решением Российского футбольного союза (РФС) провести игру в Санкт-Петербурге. Тогда же «Спартак» начал подготовку к матчу под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.

10 июня РФС сообщил, что матч за Суперкубок России по футболу 2022 года состоится в Санкт-Петербурге. За первый в сезоне–2022/23 трофей сыграют санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

«Зенит» примет участие в матче как действующий чемпион России. Свой четвертый подряд титул команда завоевала 30 апреля по итогам 27-го тура, обыграв «Локомотив».