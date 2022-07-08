США просили признать задержанных на Украине американских наемников комбатантами

Вашингтон запрашивал признание комбатантами задержанных на Украине граждан США, воевавших на стороне Киева. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, тема продолжение не получила.

«Насколько я понимаю, продолжение тема не получила, был определенный сигнал с американской стороны, в основном сфокусированный на том, что эти лица должны быть причислены к категории комбатантов по смыслу женевских конвенций, на них должны распространяться конкретные обязательства», — сказал он журналистам.

15 июня стало известно о том, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. Пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хьюн. Они отправились в качестве добровольцев воевать на стороне вооруженных сил Украины.

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил троих иностранных наемников — британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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