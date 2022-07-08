Карта спецоперации на Украине 8 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 8 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, в Одесской области уничтожены две установки берегового ракетного комплекса Harpoon, привезенные из Великобритании. Также в результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорске уничтожены две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов. Помимо этого, в населенном пункте Маяки Донецкой Народной Республики (ДНР) было уничтожено шесть боевых машин реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и склад боеприпасов.

Утром в пятницу корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что силы Донецкой Народной Республики в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».