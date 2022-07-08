Иностранные наемники изумились характеру боевых действий на Украине

Иностранные наемники заявляют, что им до сих пор не приходилось сталкиваться с тем, что они видят на Украине. Об этом сообщили в газете The New York Times.

В публикации отмечается, что многие из наемников являются американскими и британскими ветеранами войн в Афганистане и Ираке.

По словам боевиков, в прежних военных действиях они могли рассчитывать на авиаудары для защиты и другой важной поддержки. Теперь же, как отмечается в материале, им приходится воевать «по старинке».

«Всё гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Сражение за сражением», — заявил бывший американский десантник Брайан.

Наемники подчеркивают, что эта реальность оттолкнула некоторых из сотен мужчин, впервые прибывших в Украину, чтобы помочь. Оставшиеся работают на украинскую армию, которая «тихо и эффективно использовала их, чтобы восполнить пробелы в передовых возможностях, в том числе восполнить острую потребность в медиках».

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников Эйдена Аслина, Шона Пиннера и Саадуна Брагима к смертной казни. 23 июня Аслин созвонился со своей матерью и попрощался. Его семья рассчитывает, что страна обратится к руководству республики, но Великобритания делает лишь голословные заявления, подчеркнул адвокат обвиняемого.

По утверждению заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, власти Великобритании так и не вышли на связь с руководством ДНР по поводу сложившейся ситуации.

Великобритания в свою очередь направляла России ноту в связи с ситуацией с осужденными в ДНР британскими наемниками.