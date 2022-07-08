Почти 1,7 млн рублей перевели мошенникам жители Саратова

В Саратове возбуждены уголовные дела по новым случаям телефонного мошенничества. Потерпевшие лишились почти 1,7 млн рублей.

По словам 47-летнего мужчины, ему поступил звонок от незнакомца, который представился старшим специалистом банка. Собеседник убедил саратовца, что с его счета кто-то пытается украсть деньги. Злоумышленник уговорил мужчину перечислить накопления на «безопасный» счет. Ущерб составил 1,475 млн рублей, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Аналогичным образом злоумышленники обманули 75-летнюю пенсионерку. Женщина лишилась 200 тыс. рублей.

В полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков следует незамедлительно прерывать звонок. Также в правоохранительных органах отмечают, что резервных и безопасных счетов, о которых говорят мошенники, не существует.

В Екатеринбурге двух мужчин будут судить за мошенничество в организованной группе. 16 пенсионеров лишились больше 3,8 млн рублей. Пожилым людям предлагали передать деньги, чтобы их близких не привлекали к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.