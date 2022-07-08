Купание разрешили в 30 водоемах Ставропольского края

Роспотребнадзор назвал список водоемов, пригодных для купания в Ставропольском крае. Перечень был составлен по итогам лабораторных исследований воды.

Всего в регионе для купания доступно 30 водоемов. По данным ведомства, купание разрешено на девяти пляжах Новотроицкого водохранилища. Об этом пишет NewsTracker. Кроме того, можно купаться на Комсомольском пруду в Ставрополе, на местном пруду в селе Казинка, а также на русловом пруду на реке Татарка в СХП «Новомарьевское».

В Пятигорске купание разрешили в Новопятигорском озере. В Железноводске безопасным признали Курортное озеро. Доступны для купания местные озера в Ипатово, Новопавловске и Ессентуках. В Буденновске безопасно заходить в воду озера Буйвола в районе базы водных видов спорта.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в реке Иртыш в Омске. Специалисты выявили отклонения по химическим, паразитологическим и микробиологическим показателям.