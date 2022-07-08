Премьер Японии Кисида: Абэ после покушения находится в крайне тяжелом состоянии

Бывший премьер Японии Синдзо Абэ, на которого в пятницу было совершено покушение, находится в тяжелом состоянии. Об этом 8 июля сообщил глава правительства страны Фумио Кисида.

Он отметил в беседе с журналистами, что японцы молятся за его жизнь.

По словам Фумио Кисида, в настоящий момент не имеется каких-либо решений относительно предстоящих парламентских выборов на фоне покушения на Абэ. По планам, они должны состояться 10 июля.

Утром в пятницу на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в политика два раза из дробовика.

После госпитализации стало известно о том, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Однако под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.