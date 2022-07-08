Построенную военными паромную переправу открыли в Амурской области

В Амурской области начала функционировать паромная переправа через реку Селемджу. Ее оборудовали у населенного пункта Экимчан. Переправу организовали военнослужащие понтонного подразделения отдельной инженерной бригады Восточного военного округа.

Переправой уже успели воспользоваться шесть автомобилей. Она будет открыта до конца октября.

Как уточняет ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу ВВО, переправу организовали для местных жителей по решению командования военного округа после обращения губернатора для того, чтобы восстановить транспортное сообщение дороги Экимчан – Златоустовск. Во время ледохода были повреждены две опоры автомобильного моста, соединяющего эти населенные пункты.

Обустройством переправы занимались специалисты ВВО. 21 июня они прибыли на место. На объекте работали 14 человек и восемь единиц инженерной техники.

Ремонтно-восстановительные работы на мосту начнутся зимой, после установления ледостава, пишет Амурская служба новостей со ссылкой на региональное министерство транспорта.