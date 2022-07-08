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Лавров заявил, что Запад не позволяет Киеву перейти к переговорам

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Россия не готова мириться с тем, что Запад не позволяет Украине перейти к мирному урегулированию конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совещания глав МИД Группы двадцати (G20).

Украинские военные обстреляли районы Донецка «натовскими» снарядами. Онлайн спецоперации 8 июля

«Он (Запад. — Ред.) этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно и с чем, конечно же, смириться мы не можем», — сказал он.

Также Лавров отметил, что различающиеся позиции западных стран относительно ситуации на Украине говорят о том, что они заботятся не о Киеве и его гражданах, а об идеологии. Министр указал, что Москве будет не о чем говорить с Западом в случае, если они будут пытаться добиться военной победы Украины над РФ, а не возобновления мирных переговоров.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

3 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби выразил уверенность в том, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, слова Столтенберга свидетельствуют о «сдвиге» в позиции Запада по Украине.

7 апреля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. В Совете Федерации РФ осудили его слова. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если заявление будет реализовано «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», оно приведет к новым жертвам на Украине, но не поменяет ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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