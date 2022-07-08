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Гидроузел на реке Пироговка отремонтируют в Удмуртии

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В Удмуртии начался ремонт гидроузла на реке Пироговка. Работы на объекте не проводились больше 40 лет.

Площадь гидротехнического сооружения составляет 70 га. На объекте ведутся подготовительные работы, в водохранилище спускают воду. Во время ремонта планируется расчистка откосов от растительности, восстановление разрушенных участков верхового откоса, а также восстановление нижнего откоса. На водосборном сооружении планируется ремонт бетонных конструкций водосливной части. Об этом сообщает ИА «Сусанин». Также специалисты планируют обновить ледозащитное сооружение плотины пруда.

Капитальные работы на гидроузле не проводились с 1980 года. После ремонта он будет защищать расположенные в нижнем бьефе сооружения от затопления. Работы проводятся в рамках республиканской госпрограммы «Окружающая среда и природные ресурсы».

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