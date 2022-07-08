Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту запретил в пятницу, 8 июля, посещение здания послу Британии в России Деборе Броннерт и другим дипломатам королевства.
Такое решение комитет СФ принял в качестве ответной меры после ограничения доступа официальным представителям России в Великобритании в здание парламента страны.
«Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет ‹...› в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия в нем послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства», — заявил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко.
Решение об ответном запрете было принято единогласно.
Информация о том, что послу России в Великобритании и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента до особого уведомления, появилась 20 июня. Этот запрет начал действовать неофициально еще в феврале — после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На сегодняшний день этот запрет подтвержден уже в письменной форме.
1 июня МИД РФ представил доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. В ведомстве напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес российских дипломатов и «беспрецедентном психологическом давлении».
До этого, 2 марта, посол России в Британии Андрей Келин не исключил полного разрыва дипломатических отношений двух стран.