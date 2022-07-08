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Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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Комитет Совета Федерации (СФ) по регламенту запретил в пятницу, 8 июля, посещение здания послу Британии в России Деборе Броннерт и другим дипломатам королевства.

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Такое решение комитет СФ принял в качестве ответной меры после ограничения доступа официальным представителям России в Великобритании в здание парламента страны.

«Предлагается следующее решение по данному вопросу: комитет ‹...› в качестве ответной меры решил отказать в возможности посещения здания Совета Федерации и присутствия в нем послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства», — заявил на заседании глава комитета Вячеслав Тимченко.

Решение об ответном запрете было принято единогласно.

Информация о том, что послу России в Великобритании и другим российским дипломатам запретили посещать здание парламента до особого уведомления, появилась 20 июня. Этот запрет начал действовать неофициально еще в феврале — после начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. На сегодняшний день этот запрет подтвержден уже в письменной форме.

1 июня МИД РФ представил доклад «О нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах», в котором перечислены акты дискриминации россиян, в том числе дипломатов. В ведомстве напомнили о «бесчисленных угрозах» в адрес российских дипломатов и «беспрецедентном психологическом давлении».

До этого, 2 марта, посол России в Британии Андрей Келин не исключил полного разрыва дипломатических отношений двух стран.

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