Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском

Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наемниками. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) источник.

«Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наемниками», — заявил ТАСС источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что всего союзные силы ликвидировали около 30 военнослужащих.

Отмечается, что отступали они на нескольких десятках машин и пикапах.

6 июля сообщалось, что силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и российские военные уничтожили огромное число иностранных наемников в боях за Северодонецк и Лисичанск.

Офицер народной милиции республики Андрей Марочко сообщил о ликвидации в районе Лисичанска группы националистов, в которой в том числе был белорусский националист Иван Марчук.

22 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков предостерег страны Запада от отправки наемников на Украину и предупредил о самом суровом спросе с них.

Об участии в вооруженных формированиях Украины иностранцев сообщалось с начала спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».