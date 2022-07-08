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Лавров прокомментировал отмену фотосессии глав МИД стран G20 на Бали

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Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/Pool
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Министр иностранных дел РФ не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД группы G20, проходящего в пятницу, 8 июля, в Индонезии.

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Ранее в этот день стало известно, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.

«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [РФ Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», — сказал Лавров журналистам по итогам совещания глав МИД G20.

Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав МИД стран G20 в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.

Лавров утром в четверг открыл саммит глав МИД стран G20 двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу. Как указал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, намерений встретиться с Блинкеном у главы российского внешнеполитического ведомства не было.

Россия объявила о начале спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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