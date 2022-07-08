Лавров прокомментировал отмену фотосессии глав МИД стран G20 на Бали
Министр иностранных дел РФ не приглашал госсекретаря США Энтони Блинкена на совместное фотографирование на полях совещания глав МИД группы G20, проходящего в пятницу, 8 июля, в Индонезии.
Ранее в этот день стало известно, что традиционное совместное фотографирование глав МИД стран G20 отменили. По данным ряда СМИ, вероятной причиной отмены стало отношение участников встречи к спецоперации России по защите мирного населения Донбасса. В частности, в большей степени на отмену фотосессии повлияла позиция Блинкена. Сообщалось, что он не хотел участвовать в мероприятии с Лавровым.
«Что касается встреч со мной, заявлений, что не будут со мной фотографироваться: я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще никого никуда не приглашал. Меня пригласила Индонезия. Как Индонезия пригласила и президента [РФ Владимира] Путина на саммит, который будет в ноябре», — сказал Лавров журналистам по итогам совещания глав МИД G20.
Накануне стало известно о том, что глава японского МИДа Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав МИД стран G20 в рамках встречи на Бали. Отмечалось, что Ёсимаса так избежал встречи с Лавровым.
Лавров утром в четверг открыл саммит глав МИД стран G20 двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу. Как указал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, намерений встретиться с Блинкеном у главы российского внешнеполитического ведомства не было.
Россия объявила о начале спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.
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