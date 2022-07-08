Житель Оренбуржья перевел 1,4 млн рублей телефонным мошенникам

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 39-летний железнодорожник лишился 1,4 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он убедил оренбуржца, что на его имя кто-то пытается оформить кредит. Машинисту предложили оформить собственную заявку на займ, снять деньги и зачислить средства на «безопасный счет». Об этом сообщает 56orb.ru.

Правоохранительные органы ведут поиск злоумышленников.

В Магадане банк не позволил мужчине перевести 1,65 млн рублей телефонным мошенникам. Злоумышленники убедили потерпевшего, что ему необходимо перевести средства на «безопасный» счет, однако служба безопасности финансового учреждения остановила денежную операцию.