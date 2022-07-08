Эксперт рассказал о причинах нападения на экс-премьера Японии

В нападении на экс-премьера Японии Синдзо Абэ вряд ли есть политическая подоплека, заметил «Известиям» завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов, комментируя покушение на политика, совершенное неизвестным утром 8 июля в городе Нара.

«В истории Японии политических убийств было довольно много, но в довоенный период. Например, в 1960 году зарезали главу соцпартии Инэдзиро Асануму. Но сейчас в Японии убийство как метод политической борьбы не практикуется. Тем более это всё легко отслеживается и любая попытка будет жестко пресекаться. Поэтому думаю, что нынешнее нападение было выходкой психически неуравновешенного человека», — пояснил Стрельцов.



По его словам, инцидент с Синдзо Абэ будет иметь определенный эффект в контексте выборов — 10 июля в Японии пройдут выборы в верхнюю палату парламента.



«Случившееся с Абэ вызовет эффект сочувствия к Либерально-демократической партии, членом которой он является. Возможно, партия получит какие-то дополнительные голоса от тех, кто собирался прогулять выборы, но теперь придет на голосование. Хотя, по прогнозам, ЛДП и так должна заручиться большинством голосов», — добавил эксперт.

Утром в пятницу стало известно, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. По данным СМИ, было совершено два выстрела. Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением. Как заявили сотрудники полиции, злоумышленник стрелял из дробовика и попал в спину политика.

По информации телеканала Nihon TV, нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

Позднее сообщалось, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Ранее в этот день посол России в Токио Михаил Галузин также заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.