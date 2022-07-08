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Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Министр иностранных дел РФ заявил 8 июля о готовности России к переговорам по вопросу вывоза зерна из Украины.

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«Мы готовы к переговорам с нашими украинскими и турецкими коллегами», — заявил он журналистам по итогам участия в совещании глав МИД группы G20.

Министр также отметил, что у Москвы уже «есть все решения». Кроме того, Лавров в очередной раз напомнил о необходимости разблокировать украинской стороне свои порты или же обеспечить проход через минные поля для обеспечения безопасного выхода судов с зерном.

5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях активизировать контакты с Россией и Украиной по созданию коридора для вывоза сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

30 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы: через Румынию, Дунай, Польшу, Белоруссию.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние месяцы на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. Несмотря на это, по словам Лаврова, Запад пытается искусственно блокировать поставки российского зерна.

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