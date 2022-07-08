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Кисида сообщил, что Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии

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Бывший премьер Японии Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил глава правительства страны Фумио Кисида.

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«Бывший премьер-министр Синдзо Абэ находится в тяжелом состоянии. Мы молимся за его жизнь», — рассказал он журналистам.

Кисида уточнил, что на данный момент никаких решений касательно предстоящих парламентских выборов на фоне покушения на Абэ принято не было. По планам, они должны состояться 10 июля.

Ранее, в пятницу, сообщалось, что на Абэ было совершено покушение во время уличного выступления. В политика стреляли два раза из дробовика.

Нападавшим оказался 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, который, по всей видимости, действовал в одиночку.

Позднее сообщалось, что у Абэ остановились сердце и легкие после нападения. Под остановкой сердца и легких в Японии может подразумеваться состояние клинической смерти, так как официально ее подтвердить может только специальный врач.

Посол России в Токио Михаил Галузин также заявил, что молится о здоровье Абэ и осуждает покушение на него.

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