Военкор «Известий» прокомментировал обвинения в якобы раскрытии позиций военных

Военный корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин в пятницу, 8 июля, прокомментировал распространенный против него фейк о якобы раскрытии позиций российских военных в Донбассе.

7 июля журналист Русской службы «Би-би-си» (сайт заблокирован в России по решению Роскомнадзора за распространение фейков о спецоперации) Илья Барабанов опубликовал письмо якобы от имени «Комитета солдатских матерей» в Астрахани в адрес Минобороны. В нем сообщается, что по вине Трушнина пятеро военнослужащих были убиты, еще трое тяжело ранены. Якобы это произошло после того, как военкор рассекретил позиции российских войск.

«В мой адрес выдвинуты серьезные обвинения. Начнем с того, что никаких позиций в принципе не было, потому что мы в тот день работали из «серой» зоны». Это был танковый огневой налет, ребята вышли на нейтральную территорию, отработали по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), по так называемой позиции «колбаса» под Новолуганском, и ушли обратно», — рассказал Трушнин.

Журналист также заявил, что в операции участвовали не российские военнослужащие, а донецкие, и все они благополучно вернулись в часть.

«Во-вторых, мы работали не с российскими военнослужащими, мы работали с донецким отдельным танковым батальоном «Дизель». Там все ребята донецкие. Мы с ними рано утром выехали на позиции, отстрелялись и тем же составом вернулись. Все съемки мы с ними, конечно же, согласовали. Они смотрели кадры с нашего коптера, как там поражаются позиции ВСУ. Все остались довольными, целыми и невредимыми», — отметил военкор.

Узнав об обвинениях, Трушнин связался с женщиной, которой было адресовано письмо, и она заявила, что в первый раз слышит об обращении к ней.

«Самое главное, в чем прокололся Барабанов или его кураторы из центра информационно-психологических операций, — в письме, где должна быть буква «г», означающая «год», стоит «р». А это значит, что письмо писалось второпях украинцем, который по привычке сократил слово «рокiв». Тщательнее надо проверять фейки, которые подсовывают ципсошники, так нельзя прокалываться», — подытожил Трушнин.

Фото: соцсети/ibarabanch/Илья Барабанов

Совокупность приведенных фактов позволяет предположить, что украинцы попытались организовать фейк против журналиста, который известен не только своими репортажами, но и сбором помощи для союзных сил, помогающих освободить Донбасс.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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