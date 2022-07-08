Прокуратура потребовала убрать борщевик в дендропарке в Ижевске

Прокуратура выдала предписание уничтожить борщевик в Ярушкинском дендропарке в Ижевске. Сорняк представляет опасность для посетителей парка, особенно детей.

По данным правоохранительных органов, борщевик растет на территории дендропарка в больших количествах. Прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства на особо охраняемой природной территории «Ярушкинский парк». По итогам проверки ведомство выдало предписание главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву заняться уничтожением сорняка. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году потратит порядка 14 млн рублей на ликвидацию очагов произрастания борщевика. Растение уберут на земельных участках в госсобственности региона, на фермах и складах, отнесенных к бесхозным объектах.