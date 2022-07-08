Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
Кисида назвал состояние экс-премьера Японии Абэ тяжелым
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Спорт
В НХЛ рекомендовали клубам не вмешиваться в политику России
Мир
На трубопроводе в Техасе произошел взрыв
Мир
Лавров выразил соболезнования в связи с покушением на Абэ
Мир
Военные ДНР проводят ночные контратаки «Градами» по позициям ВСУ
Мир
Лавров заявил о попытке Запада искусственно блокировать поставки зерна
Мир
Посол России в Японии осудил покушение на экс-премьера Абэ
Мир
Китайская армия провела военные учения возле Тайваня
Мир
Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

Прокуратура потребовала убрать борщевик в дендропарке в Ижевске

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура выдала предписание уничтожить борщевик в Ярушкинском дендропарке в Ижевске. Сорняк представляет опасность для посетителей парка, особенно детей.

По данным правоохранительных органов, борщевик растет на территории дендропарка в больших количествах. Прокуратура проверила соблюдение природоохранного законодательства на особо охраняемой природной территории «Ярушкинский парк». По итогам проверки ведомство выдало предписание главе Ижевска Олегу Бекмеметьеву заняться уничтожением сорняка. Об этом сообщает Udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область в 2022 году потратит порядка 14 млн рублей на ликвидацию очагов произрастания борщевика. Растение уберут на земельных участках в госсобственности региона, на фермах и складах, отнесенных к бесхозным объектах.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022