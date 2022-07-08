Крышу под трибуной стадиона «Амур» в Благовещенске отремонтируют

В Благовещенске завершается ремонт крыши под трибуной «Амур». В последний раз кровлю подтрибунного помещения приводили в порядок более 15 лет назад.

Гендиректор регионального центра спортивной подготовки Евгений Лобанов рассказал ИА PriamurMedia, что стадион существует порядка 46 лет. Пришло время отремонтировать трибунное помещение с южной стороны спорткомплекса. Площадь работ — порядка 1,5 тыс. кв. м.

Рабочие решили постепенно проводить демонтаж старого и укладку нового гидропароизоляционного покрытия, чтобы в случае дождя вода не просочилась в помещения первого этажа, где располагаются гостиница, информационное агентство, Детская футбольная лига «Амурец» и Амурский футбольный союз. В данный момент нижний слой покрытия уложили на 70% всей площади.

Завершить работы планируется к концу июля. К этому моменту толщина «укрывного пирога» составит порядка 20 см. Без протечек крыша трибуны сможет простоять около 50 лет.

Ремонт южной трибуны обойдется в сумму, превышающую 11 млн рублей. Сейчас готова проектно-сметная документация по ремонту кровли подтрибунного помещения северной и западной трибун, планируется заменить покрытие футбольного поля и легкоатлетических дорожек.