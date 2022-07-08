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В Липецкой области законсервируют 12 объектов культурного наследия

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В Липецкой области приступили к работам по консервации объектов культурного наследия. На эти цели регион получил федеральное финансирование.

Во время консервации рабочие ремонтируют крыши, окна и двери объектов. Это позволяет сохранить здания до проведения серьезной реставрации, пишет GOROD48. Министерство культуры РФ выделило 577 млн рублей на 56 объектов в стране. Почти пятая часть средств досталась Липецкой области.

Специалисты провели выездное совещание по консервации дома, в котором в 1869–1871 годы жил физик и математик Сергей Чаплыгин, Никольской церкви в деревне Жуково и водонапорной башни, которая входит в усадебный комплекс в селе Баловнево.

Всего в Липецкой области находится 60 объектов культурного наследия федерального значения. Также в проект вошла колокольня 1836 года постройки и церковь Иоанна Предтечи 1796 года постройки в селе Ивановка, Покровская церковь 1769 года постройки в деревне Поповка, Никольская церковь 1761–1762 годов постройки в деревне Жуково и другие объекты.

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