Лавров указал на раздвоенность позиции стран Запада по вопросу Украины

Различающиеся позиции западных стран относительно ситуации на Украине говорят о том, что они заботятся не о Киеве и его гражданах, а об идеологии. Об этом заявил 8 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я позволил себе напомнить нашим западным коллегам, что они говорили предыдущие месяцы, и попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Раздвоенность Запада показывает, что здесь главное — идеология, а не забота об украинских гражданах, Украине и европейской безопасности в целом», — сказал он по итогам совещания глав МИД группы G20.

Лавров также указал, что Москве будет не о чем говорить с Западом в случае, если они будут пытаться добиться военной победы Украины над РФ, а не возобновления мирных переговоров.

«Если Запад хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, потому что звучат и те и другие мнения, то тогда, наверное, говорить с Западом не о чем. Потому что он (Запад. — Ред.) этими подходами не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет ее брать свои вооружения, использовать их для бомбежек городов, уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем ежедневно и с чем, конечно же, смириться мы не можем», — указал министр.

Накануне президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

3 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби выразил уверенность в том, что время для проведения мирного диалога между Россией и Украиной еще не пришло.

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине возможен, если Киев пойдет на территориальные уступки. По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, слова Столтенберга свидетельствуют о «сдвиге» в позиции Запада по Украине.

28 мая обозреватель Дэниел Депетрис в статье для журнала Newsweek отметил, что Германия, Италия и Франция начали пересматривать свою позицию по ситуации вокруг Украины. По его словам, если ранее Берлин, Рим и Париж выступали за «стратегическое поражение» России,то теперь они поменяли свои позиции и стали более озабочены как можно в кратчайшие сроки завершить конфликт.

До этого, 7 апреля, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем. В Совете Федерации РФ осудили его слова. По словам спикера Совфеда Константина Косачева, если заявление будет реализовано «в конкретных делах киевских властей и тех, кто их поддерживает», оно приведет к новым жертвам на Украине, но не поменяет ситуацию.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».