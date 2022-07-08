Высокая пожарная опасность ожидается на территориях Оренбуржья

Синоптики прогнозируют потепление до +31 градуса на территории Оренбургской области. Из-за повышения температуры в регионе увеличен риск возникновения природных пожаров.

Согласно прогнозам, в течение суток в регионе ожидается 2-4 классы пожарной опасности. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Высокий класс пожарной опасности ожидается в Бузулуке.

Жителям Оренбуржья напоминают, что при обнаружении природного пожара следует незамедлительно обращаться по телефонам 101 или 112.

Днем ранее режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров ввели на территории Хабаровского края. Сложная обстановка складывается в шести районах из-за жары.