Прокуратура проверит данные о перебое с вывозом мусора в Хабаровске

Амурская бассейновая природоохранная прокуратура проводит проверку по факту перебоев с вывозом мусора в Хабаровске. Надзорному ведомству предстоит выяснить, почему не были заключены договоры между предпринимателями и региональным оператором. Из-за отсутствия договоров с 1 июля многие контейнерные площадки не убирали несколько дней.

ИА AmurMedia пишет, что этой проблемой занимаются также краевые надзорные органы. Это связано с тем, что перебои с вывозом мусора относятся к коммунальным проблемам, за которые отвечает прокуратура Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построят три объекта по захоронению отходов. Объекты будут соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям и экологическим стандартам. Строительство запланировано в рамках реформы обращения с отходами в регионе.