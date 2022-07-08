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Жительница Донецка рассказала о пережитой ночи под обстрелом ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ночь на пятницу Донецк подвергся очередной атаке со стороны украинских боевиков. Жители города рассказали 8 июля корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину о том, как провели ночь под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы проснулись и бегом в надежное место, потому что побоялись, что даже подвал не выдержит. Потом соседи позвонили, они сначала увидели. Говорят, вставайте, у вас там дома горят. Потом мы выскочили и увидели черный дым, снаряд попал в какое-то предприятие», — вспоминает местная жительница.

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Другой местный житель показал корреспонденту «Известий» осколки, которые прилетели на его приусадебный участок. Он выразил уверенность в том, что эти снаряды были поставлены ВСУ Западом.

Утром в пятницу корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что силы Донецкой Народной Республики в ночное время проводят контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками, реагируя на их удары по Донецку, Макеевке и другим населенным пунктам ДНР обстрелами из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские боевики возобновили обстрелы Донецка рано утром 8 июля. В 05.29 (совпадает с мск) ВСУ выпустили в сторону Кировского района города пять снарядов «натовского» калибра — 155 мм.

24 февраля Россия объявила о начале спецоперации о защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда в ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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