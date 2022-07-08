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Канада решила снять санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ
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«Европейская правда»: Канада снимет санкции с турбин для «Газпрома» по просьбе ФРГ

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Канадское правительство по согласованию с Германией готово снять санкции с турбин для газопровода «Северный поток — 1». Об этом 7 июля сообщила «Европейская правда».

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Источник издания пояснил, что решение об исключении должна принять Канада по формальной просьбе ФРГ. Поводом для снятия антироссийских санкций, если решение в итоге будет принято, должен стать аргумент о том, что это даст «Газпрому» техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в ЕС.

По данным издания, Киев раскритиковал возможное решение Оттавы. В министерстве энергетики его назвали «необоснованным и опасным для санкционного режима». 15 июня «Оператор ГТС Украины» сообщал, что готов увеличить объем транзита газа в Европу через газоизмерительную станцию «Суджа».

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». В компании отметили, что это в частности связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа по дну Балтийского моря сократились на 100 млн куб. м в сутки.

По данным Bloomberg, двигатели Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. 16 июня министерство экономики и защиты климата Германии сообщило, что ведет переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь назвал сокращение поставок политически мотивированным, согласившись с аналогичной оценкой министерства экономики.

На фоне повышения цен на газ в Германии заговорили об отмене антироссийских санкций. Такой путь предложила член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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