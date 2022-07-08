Пушков назвал причиной отставки Джонсона его тягу к полуголым фотосессиям

Российский сенатор Алексей Пушков назвал 7 июля причину отставки ряда политиков из правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В своем Telegram-канале он пошутил, что соратники британского премьера сбежали оттуда после того, как Джонсон оголил торс.

«По всей вероятности, Джонсон решил показать им, насколько он крут, и продемонстрировал свои грудные мышцы, как собирался на саммите G7. Вот они и побежали в шоке и трепете», — написал Пушков.

Джонсон объявил о досрочном уходе в отставку с должности главы правящей партии консерваторов и поста премьер-министра Великобритании днем ранее, 7 июля.

За несколько дней до этого политики начали массово уходить из правительства. Их заявления об уходе стали поступать после нового скандала вокруг Джонсона, разгоревшегося на прошлой неделе. Тогда стало известно, что заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин парламента Великобритании Крис Пинчер был замешан в пьяном дебоше и обвинялся в сексуальных домогательствах. Пинчер был вынужден уйти с занимаемой должности. Известно, что свои полномочия сложили более 50 лиц.

26 июня лидеры в ходе саммита «Большой семерки» за обедом вспоминали президента РФ Владимира Путина — его фотографию с отдыха с обнаженным торсом — и рассуждали о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» него.

Джонсон, садясь за стол, спросил, снимать ли пиджаки. Его коллега из Канады Джастин Трюдо в ответ предложил дождаться, пока будет сделана официальная фотография. Британский премьер тогда пошутил, что лидеры должны показать, что они «круче Путина». Трюдо также предложил устроить показ верховой езды с голым торсом, на что Джонсон ответил, что участники должны показать свои грудные мышцы.

Путин, комментируя слова лидеров стран G7, заявил, что если бы такая фотоссесия всё же состоялась, то это было бы «отвратительное зрелище». Тогда же он напомнил о важности здорового образа жизни, физической культуры и спорта, отказа от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, чтобы хорошо выглядеть.

Фотографии, где Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки на отдых в Туву в августе 2009 года.