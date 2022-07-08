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В Подмосковье отпразднуют День семьи, любви и верности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Московской области с 8 по 10 июля отпразднуют День семьи, любви и верности. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба правительства региона.

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Для гостей праздничных мероприятий подготовили концерты, квесты и прочие интересные активности.

Так, например, в парке «Елочки» в Домодедове состоится семейный квест «Петр и Феврония». Там же пройдут детские программы, мастер-класс по росписи пряников и концерт.

В парке «200 лет Егорьевску» проведут семейную фотосессию и мастер-классы, а также конкурсы и концерт, сообщает телеканал «360».

Для посетителей парка «Сказка» в Дзержинском подготовили конкурс «Лучшая семейная пара городка», турнир по настольному теннису, урок по оригами, а также детскую программу «Уличные игры» и другие активности.

В Бронницах пройдет выставка-ярмарка, фестиваль пирогов, чаепитие и розыгрыш призов.

В парке Степанова в Серпухове проведут фестиваль «Ромашковое лето», где гости праздника смогут понаблюдать за открытием новых скульптур, а также за хореографическими и музыкальными номерами. Также запланирован конкурс «Забег с детскими колясками».

В парке Победы в Талдоме, городском парке Электрогорска, усадьбе Знаменское-Губайлово в Красногорске будут чествовать семейные пары, пишет RT.

Как отмечает сайт kp.ru, символом праздника является ромашка, поскольку это самый распространенный летник цветок в России, а в контексте Дня семьи олицетворяет чистоту, верность и нежность.

Как напоминает REGNUM, в России День семьи, любви и верности отмечается 8 июля с 2008 года. Праздничная дата совпадает с днем памяти благоверной княжеской четы, святых Петра и Февронии из Мурома, считающихся покровителями семьи и брака в русском православии.

В конце июня текущего года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и верности стал официальным праздником.

6 июля сообщалось, что в Москве организуют более 100 мероприятий ко Дню семьи, любви и верности. К празднику подготовили программы с фестивалями, выступлениями артистов и творческими занятиями. Мероприятия пройдут по всему городу: в библиотеках, парках, музеях и кинотеатрах.

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