В полиции рассказали о состоянии Синдзо Абэ после ранения

Согласно данным полиции, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ после покушения сначала был в сознании, откликался на речь. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщил телеканал NHK.

Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем, в процессе транспортировки, его состояние стало критическим «с остановкой сердца и легких».

Сейчас Синдзо Абэ находится в больнице Университета префектуры Нара.

Ранее, в пятницу, на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было совершено нападение во время уличного выступления в городе Нара. Как заявляли сотрудники полиции, преступник стрелял из дробовика и попал в спину политика. Нападавший арестован и находится на допросе. По предварительным данным, он действовал в одиночку.

В настоящее время в Японии проходит избирательная кампания перед выборами в верхнюю палату парламента 10 июля. Бывший премьер-министр Абэ в ходе своего выступления поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

Абэ дважды был премьер-министром Японии: в 2006–2007 и 2012–2020 годах.

В 2007 году Абэ ушел в отставку из-за обострения его хронического заболевания. Это произошло всего через год после того, как он стал самым молодым премьер-министром страны в послевоенную эпоху в возрасте 52 лет.

28 августа 2020 года Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку после восьми лет нахождения на должности. Причинами такого решения политик назвал проблемы со здоровьем и необходимость прохождения курса лечения.