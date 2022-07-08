Kyodo: церемония фотографирования глав МИД G20 на Бали отсрочена

Организаторы отсрочили проведение церемонии фотографирования министров иностранных дел на саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявило агентство Kyodo в пятницу, 8 июля.

Отмечается, что это произошло из-за присутствия России и нежелания ряда представителей принимать в ней участие вместе с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

При этом некоторые источники сообщают, что съемка встречи министров на индонезийском острове Бали была не просто отсрочена — она вовсе не состоится.

Встреча глав МИД G20 в этот раз проходит с 7 по 8 июля. В рамках мероприятия представители западных государств, в частности глава Госдепа США Энтони Блинкен, активно пытаются «игнорировать» присутствие российской делегации во главе с Лавровым.

В частности, министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси не пришел на званый ужин глав МИД G20, посчитав неуместным встречу с российским коллегой, которая могла там произойти.

Между тем глава российского МИД провел ряд встреч с коллегами в рамках саммита. 7 июля он открыл двусторонними встречами с китайским коллегой Ван И и министром Турции Мевлютом Чавушоглу. Кроем того, Лавров анонсировал встречи с главами МИД Индии, Аргентины, Индонезии и Бразилии Субраманиямом Джайшанкараом, Сантьяго Кафьеро, Ретно Марсуди и Карлушем Алберту Франса.