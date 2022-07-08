Что случилось в мире за ночь, 8 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 8 июля в России и мире произошли следующие важные события: Путин поддержал идею увековечить память о Жириновском, Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском, более 500 пленных бойцов ВФУ проверят на участие в преступлениях в ДНР, совместное фотографирование глав МИД стран G20 на Бали отменили, экс-премьер Японии Синдзо Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением. «Известия» рассказывают о главных новостях.

Новости России — Путин подержал идею увековечить память о Жириновском

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций подчеркнул, что некоторые заявления Владимира Жириновского, сделанные им при жизни, стали пророческими. Бывший глава ЛДПР был человеком разносторонним и умел пользоваться своими глубокими знаниями, добавил глава государства.

Российский лидер уточнил, что Жириновский являлся патриотом России и вся его деятельность строилась вокруг этого.

Кроме того, президент России решил поддержать идею об увековечивании памяти умершего основателя партии Владимира Жириновского, которую озвучил нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Новости Донбасса — Союзные силы уничтожили колонну с грузинскими наемниками под Северском.

Союзные силы обнаружили под Северском в Луганской Народной Республике (ЛНР) несколько десятков машин с грузинскими наемниками.

По информации источника, союзные силы среагировали быстро и нанесли удар по передвигающемуся транспорту.

Уточняется, что в результате действий военных все машины сгорели. В транспорте, по предварительным данным, находились до 30 человек.

Новости Донбасса — Более 500 пленных бойцов ВФУ проверят на участие в преступлениях в ДНР

Стало известно, что дела более 500 пленных солдат «Азова» и других националистических группировок рассмотрят в суде после утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством ДНР.

Украинские бойцы обвиняются в деятельности, противоречащей интересам Донецкой Народной Республики, в составе незаконных вооруженных формирований, кроме того, в совершении действий, направленных на насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР.

Военнопленным вменяют также целенаправленную подготовку к совершению вышеупомянутых преступлений.

Новости мира — совместное фотографирование глав МИД стран G20 на Бали отменено

Традиционное совместное фотографирование глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) на саммите в Индонезии отменили.

Отношение участников встречи к специальной военной операции России по защите Донбасса, в частности, главы Госдепа США Энтони Блинкена, вероятно, стало причиной подобного решения.

Главы МИД стран – участников встречи сочли неуместной совместную фотографию с министром иностранных дел России, считают зарубежные издания.

Кроме того, присутствовать на званом ужине вместе с главой российского МИДа не захотел министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. Он уточнил, что не желал бы пересечься с Сергеем Лавровым.

Новости мира — Экс-премьер Японии Абэ госпитализирован с огнестрельным ранением.

На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено нападение во время уличного выступления в городе Нара. По имеющейся информации, Абэ был госпитализирован без сознания с кровотечением после того, в него выстрелили из дробовика.

Экс-премьер ранен в спину. По некоторым данным, у него могла случиться клиническая смерть.

Судя по кадрам, злоумышленник подошел сзади на близкое расстояние к Абэ и выстрелил в спину политика из дробовика. Сам Абэ даже не видел момента покушения, поскольку был произносил речь.

Злоумышленник задержан, им оказался бывший моряк сил самообороны Японии 41-летний Тэцуя Ямагами. Он уже задержан.

Некоторые издания связывают произошедшее с тем, что бывший премьер-министр Абэ в ходе своего выступления во время избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента поддерживал одного из кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии.

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