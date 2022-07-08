Центр Биробиджана перекроют на время празднования Дня семьи

Центральные улицы Биробиджана перекроют в субботу, 9 июля, на время проведения Парада семей и колясок. Мероприятие будет приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности.

На улицах Ленина, Горького, проспекте 60-летиря СССР будут действовать ограничения в период с 16-30 до 18-30, предупреждает ИА EAOMedia.

В правительстве ЕАО ранее сообщали, что участниками конкурса могут стать родители с детьми в возрасти до пяти лет, у которых будут декорированные коляски, велосипеды или другие детские средства передвижения. Жюри будет оценивать коляски в трех номинациях: «Семейный экипаж», «В гостях у сказки», «Мир без границ».

28 июня президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.